Al via Blue Marina Awards a Porto Cervo: al centro sostenibilità e innovazione

Il Blue Marina Awards parte il 6 ottobre.

La Costa Smeralda diventa capitale della sostenibilità nella blue economy con una nuova tappa del blue show dei Blue Marina Awards. L’evento del 6 ottobre, sotto la moderazione e direzione di Walter Vassallo – fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards – riunirà istituzioni, imprese e innovatori per definire il futuro dei porti turistici.

L’evento, dal titolo “Porti, Territorio, Futuro: Sostenibilità e Innovazione per Valorizzare il Mare”, si terrà a Porto Cervo e offrirà una giornata di confronto strategico e operativo, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del settore.

La prima sessione sarà dedicata al tema ‘Politiche, strumenti e governance per i porti del futuro’, con interventi istituzionali, tra cui quello dell’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici – ASSONAT, di Leonardo Manzari (Commissione Europea – WestMED Blue Economy Initiative) e di Walter Vassallo, che presenterà i Blue Marina Awards come nuovo standard per accompagnare la transizione sostenibile dei porti turistici.

Seguirà un talk tematico su “Porti turistici come hub di sostenibilità: innovazione, competenze e nuove opportunità”, con la partecipazione di Matteo Molinas (Rete dei Porti Sardegna), e Lavinia Carrese (a|cube / Faros Blue Economy Accelerator).

La sessione successiva sarà invece dedicata a soluzioni concrete e buone pratiche replicabili, con focus su tutela ambientale, tecnologie digitali, efficienza energetica e innovazione applicata al turismo costiero. Tra gli speaker, One Ocean Foundation, NeMea Sistemi, Repower Italia, Limenet e Innovation Group, che presenteranno progetti innovativi legati a energie rinnovabili, monitoraggio marino, gestione delle acque e intelligenza artificiale.

La giornata si concluderà con un momento esperienziale dedicato al networking enogastronomico, valorizzando le eccellenze del territorio.

“I porti turistici non sono solo approdi, ma veri e propri gateway di innovazione e sostenibilità per i territori costieri. Con i Blue Marina Awards vogliamo creare uno standard capace di valorizzare buone pratiche, attrarre investimenti e guidare la transizione blu” – ha dichiarato Walter Vassallo. L’evento organizzato da Blue Marina Awards è ospitato dalla Marina di Porto Cervo.

