Addio a Nicolina Careddu, l’ultimo saluto a Loiri Porto San Paolo

L’addio a Nicolina Careddu nella chiesa di Loiri Porto San Paolo.

Si è spenta all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, Nicolina Careddu, lasciando un profondo dolore tra i suoi familiari e amici più stretti. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla sorella, dai fratelli con le rispettive famiglie, dai nipoti e dai parenti, che ne ricordano l’affetto, la dedizione e la presenza costante nella vita quotidiana.

La città darà l’ultimo saluto a Nicolina con il funerale, che si terrà domani, martedì 16 settembre, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Loiri Porto San Paolo. La celebrazione sarà preceduta dalla partenza del corteo funebre dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà verso il cimitero di Santa Giusta, a Loiri Porto San Paolo, dove verrà sepolta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui