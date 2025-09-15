Dal sogno del Manaslu allo stop: Ivan Pirina di Arzachena ricoverato per un’infezione

L’alpinista Ivan Pirina costretto a fermarsi.

Ivan Pirina, alpinista di Arzachena impegnato nell’impresa di arrivare fino al Manaslu, è stato costretto a interrompere la sua impresa a causa di un’infezione. L’uomo si trova in ospedale a Kathmandu, nel Nepal. Ad aggiornare sulle sue condizioni è l’amministrazione di Arzachena, che ha sempre sostenuto la sua impresa di scalare una delle vette più imponenti della catena himalayana con i suoi 8.163 metri.

“Ciao amici, purtroppo non è un aggiornamento che avrei voluto darvi, ma le cose sono andate così e lo si deve accettare. Rinunciare perché ti rendi conto di non esser preparato è difficile, farlo perché hai contratto una infezione che ti ha costretto a tornare anticipatamente a Kathmandu e finire in ospedale è ancora più atroce. Voglio rassicurarvi tutti sulle mie condizioni, vanno abbastanza bene, niente di troppo serio, ma sicuramente incompatibili col proseguire una simile scalata. Gli obiettivi erano altri, ma la cosa più importante resta e resterà sempre la salute (come potrei dire diversamente da medico), spiace soprattutto che la nostra bandiera, almeno per questa volta, non sventolerá sulla cima di una montagna. Un abbraccio e un grazie a tutti.” Il Comune di Arzachena ha augurato all’alpinista una pronta guarigione e un veloce rientro a casa.

