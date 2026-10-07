Ad Arzachena le borse di studio per merito

Con le borse di studio Comune di Arzachena ha celebrato l’impegno e la dedizione scolastica dei suoi giovani talenti. Loro i protagonisti di una cerimonia ufficiale tenutasi a Palazzo Ruzittu. C’erano il sindaco Roberto Ragnedda e l’assessore all’ambiente e pubblica istruzione, Michele Occhioni. Hanno accolto personalmente i migliori studenti del territorio iscritti agli istituti di primo e secondo grado.

L’iniziativa, concretizzatasi lo scorso luglio con l’assegnazione delle borse di studio per merito relative ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025/2026, ha visto un investimento complessivo di 8mila euro da parte dell’amministrazione comunale. Il riconoscimento rappresenta non soltanto un sostegno concreto al percorso formativo delle nuove generazioni, ma anche un tributo al merito, alla costanza e alla passione profonda nello studio.

Nel corso dell’incontro istituzionale sono stati rinnovati i più sinceri auguri agli studenti affinché il loro futuro accademico e professionale possa essere ricco di traguardi gratificanti e di grandi soddisfazioni personali.

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