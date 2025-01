La 18enne caduta dalla finestra a Malta sta meglio ed è sempre ricoverata

Sta meglio la 18enne di Arzachena volata dal quarto piano di un albergo di Malta, è ricoverata ma le sue condizioni non sono più gravissime. L’incidente risale alla notte tra mercoledì e giovedì, ma non è l’unica batosta arrivata sulla sua famiglia: sabato è morto il nonno paterno e oggi c’è stato il funerale ad Arzachena. Lei non ha neanche potuto partecipare dopo quella caduta su cui gli inquirenti ora faranno chiarezza. Sarà determinante la sua versione dei fatti, che sarà confrontata con quella del fidanzato. Il 27enne che era con lei non è più a Malta: lui potrà svelare ciò che è successo quella notte.

Non si esclude la caduta accidentale, ma c’è la possibilità che ci siano state tensioni tra i due fidanzati, con quasi 10 anni di differenza. Forse c’è stata una lite, un’aggressione o un gesto volontario. Di sicuro quel volo dal quarto piano poteva costarle la vita e un tendone dell’albergo ha evitato la tragedia. L’importante è che sia salva e che possa superare questo momento di grande difficoltà.

