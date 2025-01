Un nuovo traghetto per collegare Santa Teresa e Bonifacio

La Moby Liburna sostituirà la Girarglia per la Corsica.

Dopo mesi di disagi sul collegamento col traghetto tra Sardegna e Corsica, ci sarebbe una soluzione che, finalmente, ripristinerà il servizio che collega i porti di Santa Teresa e Bonifacio. L’assessora ai Trasporti della Regione, Barbara Manca, ha parlato dell’arrivo di un nuovo traghetto che sostituirà la Moby Giraglia, in avaria da mesi.

Tuttavia, l’assessora ha dichiarato che la partita non è ancora chiusa. “Se la nave Liburna della compagnia Moby potrà servire la tratta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio in sostituzione della Giraglia questo sarà stato possibile grazie agli sforzi che l’assessorato dei Trasporti sta portando avanti dall’inizio di questa vicenda,”.

Lo ha detto replicando ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal deputato della Lega Dario Giagoni, che ha accusato la Regione di inerzia per non aver inviato la richiesta formale di autorizzazione in deroga per la motonave Liburna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Così la Manca ha attaccato il deputato sardo della Lega accusandolo di non essersi informato sul lavoro portato avanti dall’Assessorato dei Trasporti in questi mesi e di fare strumentalizzazione mediatica. “Di questo suo costante interessamento a livello istituzionale noi non ne siamo a conoscenza e – prosegue l’assessora – se così è stato, non capiamo perché non ci abbia informati, visto che la competenza della tratta è della Regione. Numerose volte abbiamo reso noto alla stampa di aver individuato noi la via dell’autorizzazione in deroga alla classe di sicurezza internazionale per navi delle caratteristiche della Liburna avendo avuto rassicurazioni dalla Moby della disponibilità della nave in tempi brevi”.

Manca ha dichiarato, inoltre, di aver mandato una richiesta formale al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in data 11 dicembre e di essere in contatto anche con la regione della Francia. “Lo stesso Comando ci ha risposto formalmente il 9 gennaio rendendosi disponibile ad un incontro con il nostro Assessorato e con l’Organismo nave per valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della deroga per la singola tratta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio“, spiega.

L’assessora ha aggiunto che sono avvenute delle comunicazioni anche con il Comando Generale, la Moby, l’Autorità di Sistema Portuale e i Sindaci di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, per la predisposizione della documentazione della nave per la quale dovrà essere richiesta la deroga e che Moby ha promesso di completare entro i prossimi giorni, probabilmente già domani.

Riguardo la Liburna si rende noto che non ha attualmente la certificazione ad operare un trasporto passeggeri su una linea internazionale. ”Questi documenti sono necessari per avviare formalmente l’esame della proposta da parte del Comando Generale delle Capitanerie nella speranza che la stessa venga accolta. Capiamo che si tratti di passaggi burocratici complessi ed elaborati, ma un iter di autorizzazione così importante, che sottostà a leggi di carattere internazionale, non può saltare nessuno step affinché la stessa procedura si completi correttamente”, dichiara Manca.

Riprendendo le dichiarazioni del deputato della Lega, l’assessora ha aggiunto: “Visto il forte interesse sul tema manifestato dal deputato della Lega e visto che il servizio marittimo in questione è di competenza regionale, perché non ci ha mai interpellato sul tema?”.

