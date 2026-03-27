Vandali scatenati ad Arzachena, danni al nuovo percorso trekking

Danni al nuovo percorso trekking di Arzachena.

Ad Arzachena si è verificato un episodio di vandalismo lungo il nuovo percorso trekking Capizzal di Ponti – Li Conchi, i cui lavori erano iniziati lo scorso ottobre e proseguono regolarmente. Gli atti hanno danneggiato la staccionata, il tracciato e alcune strutture lungo il percorso, provocando danni rilevanti sia materiali sia simbolici per l’ente e per la comunità. L’amministrazione comunale ha condannato l’episodio.

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“I lavori non si fermano, proseguono con determinazione per completare il progetto di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e monumentale di Arzachena. Siamo convinti che l’inciviltà di pochi non possa frenare lo sviluppo del territorio – fanno sapere dal Comune -. Invitiamo la cittadinanza a collaborare per difendere il territorio e a segnalare eventuali episodi di vandalismo chiamando il numero di emergenza 112 o il Comando di Polizia Locale al numero 0789/81111“.

Il Comune ha precisato che le attività di realizzazione del percorso trekking proseguiranno senza interruzioni e che sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia locale lungo il tracciato. La struttura e le opere lungo il percorso rimangono sotto la sorveglianza dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di completare l’intervento di valorizzazione del patrimonio naturalistico e monumentale di Arzachena.

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