Vandali scatenati ad Arzachena, danni al nuovo percorso trekking

Vandali scatenati ad Arzachena, danni al nuovo percorso trekking

27 Marzo 2026

di Pietro Serra

Danni al nuovo percorso trekking di Arzachena.

Ad Arzachena si è verificato un episodio di vandalismo lungo il nuovo percorso trekking Capizzal di Ponti – Li Conchi, i cui lavori erano iniziati lo scorso ottobre e proseguono regolarmente. Gli atti hanno danneggiato la staccionata, il tracciato e alcune strutture lungo il percorso, provocando danni rilevanti sia materiali sia simbolici per l’ente e per la comunità. L’amministrazione comunale ha condannato l’episodio.

“I lavori non si fermano, proseguono con determinazione per completare il progetto di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e monumentale di Arzachena. Siamo convinti che l’inciviltà di pochi non possa frenare lo sviluppo del territorio – fanno sapere dal Comune -. Invitiamo la cittadinanza a collaborare per difendere il territorio e a segnalare eventuali episodi di vandalismo chiamando il numero di emergenza 112 o il Comando di Polizia Locale al numero 0789/81111“.

Il Comune ha precisato che le attività di realizzazione del percorso trekking proseguiranno senza interruzioni e che sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia locale lungo il tracciato. La struttura e le opere lungo il percorso rimangono sotto la sorveglianza dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di completare l’intervento di valorizzazione del patrimonio naturalistico e monumentale di Arzachena.

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