I vigili del fuoco di Arzachena salvano un cane da caccia

Un cane da caccia è finito in una buca tra le rocce stretta e profonda, ma è stato salvato dai vigili del fuoco di Arzachena. La squadra del 115 è intervenuta verso le ore 13 nella zona di Santa Reparata, nei pressi della chiesa.

L’animale è finito in una cavità tra le rocce, molto stretta e profonda. Grazie alle manovre con la corda il cane da caccia è stato portato in salvo vivo e in piena salute. Ha così potuto riabbracciare il suo padrone.

