La nuova illuminazione a Cannigione.

Nuova illuminazione a Cannigione. I lampioni, in linea con le politiche green, sono stati installati in via Nazionale. Si tratta di 30 pali in acciaio zincato con luci a led ad alto rendimento.

Per i nuovi impianti il Comune di Arzachena ha speso 46 mila euro e garantiranno un risparmio nei consumi e una migliore illuminazione. L’iniziativa fa parte del Piano di efficientamento energetico di edifici e impianti comunali, promosso dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Fabio Fresi.

Dello stesso programma fa parte anche l’intervento in piazza Filigheddu, dove l’amministrazione comunale ha fatto posare una copertura in pannelli fotovoltaici nel parcheggio e 5 colonnine per la ricarica elettrica di automezzi pubblici.