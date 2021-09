I casting ad Arzachena.

Riaprono i casting per la serie televisiva di Sky Original Impero ad Arzachena. Si cercano tante comparse retribuite da impiegare nella registrazione della fiction in corso.

In particolare, si cercano uomini e donne dai 18 ai 65 anni di bella presenza per delle scene che saranno girate nel territorio di Arzachena. Le riprese sono cominciate il 20 settembre scorso a Liscia Ruja, in località Cala di Volpe.

Per candidarsi è necessario inviare una email a castingsardegnaimpero@gmail.com, scrivendo il proprio nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e numero del telefono.Alla candidatura bisogna allegare due foto in primo piano recenti e una a figura intera.