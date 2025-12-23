Capodanno 2026 Arzachena, si lavora sul piano sicurezza

La sicurezza per il Capodanno 2026 ad Arzachena.

La città di Arzachena si prepara a trasformarsi in uno dei principali punti di attrazione del Capodanno 2026 in Sardegna grazie al concerto di Achille Lauro, che segna l’inizio del suo tour 2026. L’evento, atteso da migliaia di fan provenienti da tutta Italia, si svolgerà nello stadio Biagio Pirina, dove organizzatori e istituzioni hanno pianificato un articolato dispositivo di sicurezza e logistica per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Fd Concerti srls e Friends & Partners, in collaborazione con il Comune, la Questura di Sassari e le Forze dell’Ordine locali, hanno messo a punto un coordinamento volto a garantire una serata di musica e intrattenimento in piena tranquillità.

Il lavoro dell’amministrazione comunale.

L’amministrazione comunale ha partecipato all’intenso lavoro preparatorio e alla rete di collaborazioni che da mesi supportano l’allestimento dell’evento. La manifestazione rappresenta anche un’occasione di promozione turistica e commerciale, confermando la capacità della città di attrarre visitatori anche in pieno inverno e aprendo nuove prospettive per valorizzare Arzachena in ogni stagione.

L’inizio della serata che guiderà Arzachena al Capodanno 2026.

La serata inizierà alle 20 con l’esibizione di Dj Diva, mentre Achille Lauro salirà sul palco alle 22. L’artista romano, noto anche come giudice di X Factor, interpreterà i suoi principali successi fino al conto alla rovescia per il nuovo anno, che sarà accompagnato da venti minuti di fuochi d’artificio. La festa proseguirà fino alle 3 con “Passione A 90“, un party itinerante dedicato ai successi dance degli ultimi decenni.

La sicurezza dell’evento.

Sul fronte della sicurezza, le operazioni saranno coordinate dal comandante della Polizia locale Simone Testa, con la collaborazione della Polizia di Stato del Commissariato di Porto Cervo. A supporto delle attività saranno presenti i volontari della Protezione Civile, la Compagnia Barracellare e i presidi sanitari del 112 della squadra Arzachena Agosto ‘89. L’accesso allo stadio sarà regolato da varchi presidiati a partire dalle 18:30, con controlli su zaini e oggetti personali. L’ordinanza del sindaco Roberto Ragnedda stabilisce divieti specifici su bottiglie, contenitori monouso, oggetti contundenti, petardi e altri dispositivi pirotecnici, in vigore dalle 16 del 31 dicembre fino alle 6 del 1 gennaio. L’area sarà dotata di servizi igienici mobili e percorsi di ingresso e uscita chiaramente segnalati, con informazioni proiettate su megaschermi all’entrata. Ai visitatori è raccomandato di arrivare con anticipo per agevolare le procedure.

È stata prevista un’area con accesso facilitato per persone con disabilità, completa di parcheggio dedicato e piattaforma con sedute per venti persone più accompagnatore. Per garantire un’assistenza efficiente, è richiesta la prenotazione tramite email, indicando numero di telefono e targa dell’auto.

Un’area dedicata alla ristorazione.

L’attesa del concerto sarà allietata da un’ampia Area Food & Beverage, attiva dalle 12 del 31 dicembre fino alle 5 del 1 gennaio, con 15 punti ristoro selezionati tramite Confcommercio Nord Sardegna. Tre ulteriori gazebo saranno disponibili all’interno dell’area concerto. L’offerta spazia dalla gastronomia locale a cocktail, fritture, pizza, panini con polpo, zuppa e gnocchi galluresi, trasformando la mattina e il pomeriggio del 31 dicembre in un momento di socialità e intrattenimento.

Per gestire la viabilità, la Polizia locale monitorerà costantemente i flussi, supportata dai Barracelli, garantendo sicurezza e fluidità del traffico. Infine, sono state individuate sette aree di parcheggio vicino allo stadio, tra cui l’ampio spazio adiacente allo stesso, parcheggi presso la palestra comunale e piazza Filigheddu, un’area commerciale Md, via Ippolito Nievo, un piazzale sterrato vicino al cimitero e uno spazio dedicato agli autobus con fermata Arst.

