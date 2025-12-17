Capodanno Arzachena, i divieti per il concertone di Achille Lauro

L’ordinanza per il Capodanno di Arzachena.

Conto alla rovescia per il concertone di Capodanno ad Arzachena. L’amministrazione comunale sta preparando un evento molto importante e, per questo motivo, è al lavoro per assicurare che i festeggiamenti avvengano in sicurezza.

LEGGI ANCHE: Capodanno con Achille Lauro, Arzachena pronta per 10mila persone

Così il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato un’ordinanza in cui vieta la somministrazione, la vendita per asporto, il consumo sul posto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro. In occasione del concerto di Achille Lauro sarà quindi prioritario evitare che il vetro causi problemi di incolumità agli spettatori che assisteranno al suo concerto. L’area del concertone è pronta ad accogliere più di diecimila persone da diverse parti dell’Isola.

.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui