Dolore a Olbia per la scomparsa di Francesca, aveva 61 anni

L’addio a Francesca Decandia.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa di Francesca Decandia, conosciuta affettuosamente come Franca, la cui perdita ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti. La donna lascia la mamma Maria, il figlio Gabriele, la sorella Serena, oltre a zii, cugini e parenti tutti, con un legame speciale con i cugini Paola, Giovanni e Antonella Mancini.

Il ringraziamento ai medici che la curavano con amore e dedizione.

I familiari hanno voluto esprimere un ringraziamento speciale al primario del reparto di Oncologia, dottor Natale Tedde, e alla dottoressa Giancarla Soru, per la cura e l’assistenza prestate negli ultimi mesi. Il funerale si è svolto oggi, martedì 23 dicembre, alle ore 11, nella chiesa di Santa Giusta, con partenza dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, in un clima di profondo cordoglio.

I familiari dispensano dalle visite in questo momento di dolore.

Al termine della cerimonia, i familiari hanno comunicato che si dispensa dalle visite, chiedendo rispetto per il momento di dolore. La città di Olbia si stringe intorno ai congiunti di Francesca, ricordando la sua figura con affetto e gratitudine, e condividendo il sentimento di lutto che attraversa l’intera città.

