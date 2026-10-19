Cartelle esattoriali, ad Arzachena debiti rateizzabili fino a 9 anni

Il pagamento delle cartelle esattoriali ad Arzachena.

Ad Arzachena entra nella fase operativa la rottamazione delle cartelle esattoriali relative ai tributi comunali non versati tra il 2020 e il 2023. Da venerdì 16 ottobre è possibile presentare le domande per aderire alla definizione agevolata, una misura approvata dal Consiglio comunale lo scorso giugno con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese una possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale. I contribuenti interessati avranno tempo fino al 15 dicembre 2026 per inoltrare la richiesta. La procedura è interamente telematica e dovrà essere completata attraverso i canali indicati dall’amministrazione comunale.

Debiti pagabili fino a 9 anni.

La misura prevede la possibilità di dilazionare gli importi dovuti attraverso un piano di pagamento articolato in un massimo di 54 rate, distribuite su un periodo che può arrivare fino a 9 anni. Ogni rata dovrà essere di almeno 100 euro, mentre sugli importi rateizzati sarà applicato un interesse annuo del 3%. L’iniziativa punta a rendere più sostenibile il recupero delle somme arretrate, consentendo ai contribuenti di affrontare il pagamento dei debiti con una maggiore flessibilità rispetto a un versamento immediato dell’intero importo.

Il Comune stima un recupero di 1,2 milioni di euro.

Secondo le stime dell’Ufficio Tributi, l’operazione potrebbe consentire al Comune di recuperare circa il 30% delle somme attese, per un valore complessivo indicato in circa 1,2 milioni di euro. Le risorse recuperate, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, saranno reinvestite nei servizi e nelle prestazioni a favore della comunità locale. La definizione agevolata riguarda i tributi comunali non pagati riferiti al quadriennio 2020-2023. Per conoscere nel dettaglio la propria posizione e verificare le modalità di adesione, i contribuenti possono consultare i canali ufficiali messi a disposizione dagli enti competenti.

Come presentare la domanda.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per accedere alla procedura è necessario entrare nell’area riservata utilizzando una delle credenziali ammesse: Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) oppure Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile compilare e inviare il modulo di adesione seguendo le istruzioni della procedura guidata. La scadenza da rispettare è quella del 15 dicembre 2026.

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Le prossime scadenze nel 2027.

Dopo la presentazione della domanda, il calendario prevede due passaggi principali. Entro il 28 febbraio 2027, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà trasmettere ai richiedenti una comunicazione con il calcolo definitivo delle somme da versare, i bollettini di pagamento e il riepilogo delle scadenze previste. Il pagamento della prima rata dovrà invece avvenire entro il 31 marzo 2027. Entro la stessa data sarà possibile scegliere di saldare l’intero importo in un’unica soluzione.

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