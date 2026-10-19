Un weekend da bamboccioni 3, Olbia cambia volto per il film

Iniziano le riprese per “Un weekend da bamboccioni 3” a Olbia.

Una piazza trasformata, negozi che riaprono sotto nuove sembianze e locandine di sagre che fanno pensare a una tipica festa di paese italiana in piena estate. A Olbia il cinema entra nel cuore della città e cambia temporaneamente il volto del centro storico per le riprese di Un weekend da bamboccioni 3, il nuovo film Netflix con Adam Sandler e Salma Hayek. A colpire è soprattutto piazza Matteotti, dove la scenografia ha modificato diversi elementi dell’ambiente urbano. Oltre alla fontana, diversa da quella abituale, sono comparsi locali dall’aspetto caratteristico, piante ornamentali e panchine, in una ricostruzione che richiama le piazze dei piccoli centri italiani.

Negozi riaperti e atmosfera da festa di paese.

L’allestimento prosegue nelle strade vicine. Attorno ad alcuni palazzi sono state collocate bouganville, mentre alcuni negozi normalmente chiusi sono stati riaperti per diventare piccoli esercizi commerciali funzionali alle esigenze della produzione. In via Acquedotto, invece, fanno bella mostra di sé manifesti pubblicitari dedicati a sagre paesane. Particolari che offrono un indizio sull’ambientazione della pellicola, ma il nome del paese resta top secret. Quello che è sicuro è che l’aspetto del set ricalca un tipico borgo italiano durante la stagione estiva, tra attività commerciali, appuntamenti popolari e luoghi di ritrovo. Dai bozzetti affissi qualche giorno prima sulla piazza Matteotti, pare che il paese immaginario sia quello originario di alcuni protagonisti italo-americani, i Tardio. Il nome del borgo potrebbe portare lo stesso nome. Tuttavia, restano solo indiscrezioni.

Attese le riprese con Adam Sandler e Salma Hayek.

Dopo alcuni giorni di preparativi per predisporre gli spazi e completare gli allestimenti, l’arrivo in città della troupe e degli attori era previsto per oggi, lunedì 19 ottobre. Tra i protagonisti figurano Adam Sandler e Salma Hayek, mentre alcune scene sono state girate anche in spiaggia. La produzione utilizza quindi diversi scenari del territorio olbiese, alternando gli ambienti urbani a quelli costieri per dare forma alla storia. Le modifiche visibili nel centro permettono già di intuire l’atmosfera che il film intende ricreare, senza svelare i dettagli della trama.

Strade chiuse e modifiche alla circolazione.

Le esigenze del set hanno comportato anche provvedimenti temporanei sulla viabilità. La Polizia locale ha disposto la chiusura al traffico di via Regina Elena e via Fausania per l’intera giornata, oltre a interruzioni momentanee della circolazione dei veicoli e dei pedoni in alcune strade del centro storico. Le limitazioni interessano, in particolare, via Cavour, via Garibaldi, via Sassari e piazza Regina Margherita, dove il passaggio può essere regolato in funzione delle riprese e delle necessità organizzative. Per ospitare i camerini riservati al cast e alle comparse è stato scelto anche il museo archeologico cittadino, coinvolto così nella macchina organizzativa della produzione.

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