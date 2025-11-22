Caso scuolabus ad Arzachena: “Viaggi semivuoti e bambini a piedi”

Nuove polemiche sul servizio scuolabus ad Arzachena, protesta dei genitori

L’emergenza scuolabus ad Arzachena si arricchisce di un nuovo capitolo, i genitori si lamentano di nuovo per l’organizzazione del servizio. Dopo la drastica riduzione del servizio per l’anno scolastico 2025/2026, motivata dalla “cronica mancanza di autisti”, le famiglie escluse dal trasporto sollevano una forte critica: i pulmini viaggerebbero semi-vuoti, mentre centinaia di bambini residenti entro i due chilometri dalle scuole sono costretti a raggiungere a piedi gli istituti.

La riorganizzazione, comunicata con un post su Facebook a ridosso dell’apertura delle scuole, ha limitato il servizio solo agli alunni che risiedono oltre la soglia dei due chilometri di distanza, escludendo interi rioni urbani e la frazione di Abbiadori.

La protesta dei genitori

Una nota inviata al nostro giornale da un gruppo di madri e padri di Arzachena evidenzia “il disagio del servizio dei pulmini, interrotto”. I genitori si lamentano che “vediamo pulmini viaggiare praticamente vuoti, 4/5 bimbi per pulmino. Questo perché molti genitori che usufruiscono del servizio, vivendo in campagna, hanno deciso di non farli viaggiare perché il pulmino passa troppo presto.” I genitori si chiedono, con logica incalzante: se i mezzi sono quasi vuoti, perché non estendere il servizio per “recuperare i bimbi esclusi perché entro i due chilometri dalla scuola?”

La questione ribalta la narrativa comunale. Se in precedenza la battaglia si concentrava sulla conciliazione famiglia-lavoro e sulle difficoltà di mandare i figli a piedi con l’arrivo dell’inverno (come già denunciato: “Non tutti in Città hanno due auto… Mandereste i vostri figli a piedi a scuola, sotto ogni intemperia?”), ora il focus si sposta sull’efficienza del servizio rimanente.

Il disagio: i genitori che risiedono nelle zone precedentemente servite (come Rione Tanca di Lu Palu, Li Tauli, Rione Pastura e Abbiadori) continuano a fronteggiare l’onere di accompagnare i figli, impattando sui loro orari di lavoro (come già lamentato: “chi lo spiega al proprio datore che a lavoro si arriva sempre dopo le 9?”).

La controversia: la visione di pulmini quasi vuoti rende la riduzione del servizio un paradosso, sollevando il dubbio che il problema non sia solo la carenza di autisti, ma una gestione rigida e non ottimizzata delle poche risorse disponibili.

L’assenza di dialogo

Le famiglie colpite dal disservizio lamentano anche la mancanza di dialogo con l’amministrazione:

“Contattata più volte l’amministrazione comunale e mai avuto risposte se non che fino a che hanno potuto ci hanno dato gratuitamente il servizio, cosa che ora a detta loro non è più possibile”.

L’unica risposta ricevuta, che fa riferimento al fatto che il servizio fosse precedentemente gratuito, appare inadeguata e non risponde alla richiesta fondamentale: utilizzare i posti vuoti sui pulmini esistenti per alleviare il disagio delle famiglie escluse. L’indignazione delle famiglie, che avevano già minacciato una manifestazione, non accenna a placarsi. La comunità attende ora una risposta concreta da parte del Comune che chiarisca come sia possibile che un servizio vitale venga drasticamente ridotto e, contemporaneamente, sottoutilizzato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui