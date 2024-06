Cassonetti vicino la chiesa di Arzachena, i fedeli protestano

I cassonetti vicino la chiesa di Arzachena.

I fedeli della chiesa Santa Maria della Neve, ad Arzachena, sono indignati per la presenza dei grandi cassonetti per i rifiuti accanto alla parete in pietra della chiesa, risalente al 1700. Ritengono che questa situazione sia un’offesa per il luogo di culto e chiedono che i cassonetti debbano essere spostati.

Nonostante le loro proteste, finora non hanno ottenuto ascolto né dagli uffici comunali né dai beni culturali diocesani. Il gruppo ha espresso il proprio dissenso anche durante un incontro con il delegato all’Ambiente, sottolineando l’importanza della chiesa come bene culturale e luogo di culto. Chiedono quindi all’amministrazione comunale di risolvere questa situazione indecorosa.

