Il censimento della popolazione ad Arzachena.

È partito anche ad Arzachena il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. La rilevazione, avviata dall’Istat il 5 ottobre, coinvolge complessivamente 2.529 Comuni italiani e circa un milione di famiglie. Le operazioni proseguiranno fino al 23 dicembre, con l’obiettivo di raccogliere informazioni aggiornate sulla popolazione e sulle caratteristiche sociali ed economiche del Paese. L’indagine riguarda un campione di famiglie individuate casualmente dall’Istat a partire dal Registro statistico della popolazione. Attraverso le risposte al questionario sarà possibile ottenere dati su diversi aspetti della vita quotidiana, tra cui istruzione, occupazione e mobilità.

Come partecipare al censimento.

Le famiglie selezionate possono compilare il questionario online fino al 6 dicembre, utilizzando le credenziali riportate nella lettera ricevuta oppure lo Spid o la Carta d’identità elettronica dell’intestatario della comunicazione. La compilazione può avvenire direttamente da casa oppure recandosi all’Ufficio Anagrafe del Comune. Dal 12 novembre al 23 dicembre sarà inoltre possibile partecipare attraverso un’intervista con un operatore comunale, da svolgere a domicilio, telefonicamente oppure presso un Centro comunale di rilevazione. Ad Arzachena il punto di riferimento è il Centro istituito presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, in piazza Risorgimento 8.

Rispondere è obbligatorio.

Il Comune ricorda che la partecipazione al Censimento permanente è un obbligo per le famiglie interessate. In alcuni casi di mancata risposta è prevista l’applicazione di una sanzione. L’amministrazione invita quindi i cittadini che hanno ricevuto la comunicazione dell’Istat a rispettare le scadenze indicate e a seguire le modalità previste per la compilazione del questionario.

Come riconoscere gli operatori e chiedere assistenza.

Gli addetti incaricati delle interviste sono dipendenti comunali e devono essere riconoscibili attraverso un tesserino con fotografia e timbro del Comune di Arzachena. Per verificare la loro identità è possibile contattare il Numero unico Istat 1510. Lo stesso numero, gratuito, è disponibile per informazioni e supporto dal lunedì al sabato, dal 5 ottobre al 23 dicembre, dalle 9 alle 21. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi anche ai Centri comunali di rilevazione presso l’Ufficio Anagrafe. Il censimento rappresenta uno strumento fondamentale per aggiornare la conoscenza della realtà demografica italiana e raccogliere dati utili alla programmazione dei servizi e delle politiche pubbliche.

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