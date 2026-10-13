Olbia, studenti di Infermieristica a confronto con i professionisti

Il confronto tra gli studenti di Infermieristica a Olbia.

Dall’assistenza sul territorio alla gestione dei pazienti più complessi, passando per chirurgia, trapianti e benessere psicologico. Sono i temi al centro dell’evento formativo “L’infermiere nei percorsi di cura – Dalla comunità all’alta complessità”, in programma venerdì 16 ottobre, dalle 9 alle 15:30, nell’Aula Magna del Polo universitario di Olbia, in via Porto Romano 8. L’iniziativa, promossa dall’Università degli Studi di Sassari con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, nasce per offrire agli studenti e alle studentesse di Infermieristica un’occasione di orientamento, approfondimento e confronto diretto con i professionisti del settore. La giornata sarà anche dedicata all’accoglienza delle nuove matricole del corso di laurea attivo nella sede olbiese.

Dalla medicina di comunità all’area critica.

Il programma affronterà le diverse dimensioni della professione infermieristica, sempre più chiamata a rispondere a esigenze assistenziali differenti, dai servizi di prossimità alle strutture sanitarie ad alta intensità di cura. Tra gli argomenti previsti figurano la promozione della salute e la medicina di comunità, l’assistenza al paziente durante il percorso chirurgico e la gestione delle situazioni cliniche più complesse nell’ambito della rianimazione e dell’area critica. Spazio anche alla cultura della donazione e dei trapianti d’organo, alla relazione d’aiuto e al benessere psicologico, sia dei pazienti sia degli operatori sanitari. Un’attenzione particolare sarà riservata inoltre alla leadership e alle competenze di management sanitario, aspetti che contribuiscono all’organizzazione dei servizi e al coordinamento delle attività assistenziali. L’obiettivo è presentare agli studenti un quadro articolato delle responsabilità e delle opportunità professionali legate all’infermieristica, mettendo in evidenza il ruolo della preparazione clinica, delle capacità relazionali e delle competenze organizzative.

Welcome Day per le nuove matricole.

La giornata prenderà il via alle 9 con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali. Alle 10 è previsto il Welcome Day, il momento dedicato all’accoglienza delle nuove matricole e alla presentazione del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Olbia. L’appuntamento offrirà ai nuovi iscritti l’opportunità di conoscere il percorso universitario e di entrare in contatto con gli studenti degli anni successivi. L’iniziativa punta così a favorire l’inserimento nel contesto accademico e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria all’inizio del nuovo anno di studi. Le attività proseguiranno fino alle 15:30, alternando approfondimenti sui percorsi assistenziali e momenti di confronto sulle prospettive della professione.

Agli studenti riconosciuti 1,5 crediti formativi.

La partecipazione all’intera giornata consentirà agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica di ottenere 1,5 crediti formativi universitari (Cfu), riconosciuti come Attività a Scelta dello Studente (Ass). L’evento si inserisce nel percorso di formazione dei futuri infermieri, con l’intento di avvicinare la preparazione teorica alle esperienze e alle competenze richieste nella pratica quotidiana. Un’occasione per conoscere più da vicino i diversi ambiti dell’assistenza e comprendere come la professione si sviluppi lungo tutto il percorso di cura, dalla prevenzione alla gestione delle condizioni cliniche ad alta complessità.

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