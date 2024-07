Il centro storico di Arzachena cambia look: verde e nuovi arredi

Il Comune di Arzachena interviene sul verde nel centro storico

Piano di rilancio del Comune di Arzachena per il centro storico: nuovi arredi e verde in piazza Risorgimento. Si trasforma piazza Risorgimento a conclusione dei lavori di restyling previsti dal piano di rilancio del centro storico. “Un progetto avviato dall’Amministrazione comunale nel 2020 con la consulenza dello studio Plans di Nuoro. La scelta di linee pulite ed essenziali per fioriere e panchine lasciano il ruolo da protagonista al granito gallurese. Che ricopre la pavimentazione, le scalinate e la fontana.” L’iniziativa è curata dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

“Questa è una delle tante azioni incluse nel Piano di riqualificazione e rilancio messo a punto dall’Amministrazione. Per valorizzare il cuore di Arzachena come perno attorno a cui ruota l’intero territorio comunale – spiegano Michele Occhioni e Claudia Giagoni -. Abbiamo investito 80 mila euro per il piano degli arredi. Le fioriere e le sedute sono state scelte in stile moderno, come elementi di contrasto al restante contesto, sia nelle forme che nei colori. I toni neutri del bianco e del nero, i materiali naturali e l’introduzione di una ricca vegetazione vogliono portare un deciso rinnovamento al salotto cittadino sulla scorta di quanto avviene ogni anno durante la manifestazione Estate in Fiore”.

“I tanti riscontri positivi che l’evento porta con le sue installazioni verdi è stato riprodotto grazie a questi arredi: piccole panche in pietra e molto verde in piazza favoriscono la socializzazione e una più agevole fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Presto verranno posizionati anche in via Ruzittu e corso Garibaldi per uniformare l’immagine dell’intero quartiere”.

