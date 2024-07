Tempio Faber Festival, una celebrazione lunga 19 edizioni

Al via venerdì 12 luglio la 19esima edizione del Tempio Faber Festival

Prende il via venerdì 12 la 19esima edizione del Tempio Faber Festival, storica manifestazione omaggio a Fabrizio De André. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio trasformerà in un teatro a cielo aperto il centro storico e il territorio circostante. A mettere in musica l’omaggio a De André saranno anche quest’anno artisti nazionali e internazionali, invitati dal direttore artistico, il musicista e compositore Sandro Fresi. Da anni cura e produce con l’Associazione culturale Iskeliu, in stretta sinergia con il Comune di Tempio Pausania, la programmazione del festival.

Gli appuntamenti di venerdì 12

Percorrendo lo splendido centro storico di impianto medievale, tra vicoli e piazze in granito, a partire dalle ore 10.30, nella piccola piazzetta Salvatore Sechi, in un locale antistante la cattedrale, sarà possibile immergersi tra i profumi e le essenze della Sardegna e del Mediterraneo grazie al percorso sensoriale Dove fiorisce il Rosmarino realizzato da Laboratorio Erbe di Sardegna di Lucia Cascioni e Keras – candele naturali di Davide Deiana. Lo spazio sensoriale sarà inaugurato alle ore 18.00 e sarà visitabile per tutta la giornata di sabato. Sempre nella piazzetta Sechi, dalle ore 12.00, si potrà ammirare Il suonatore Jones, installazione pop-art di Antonio Asara.

Particolarmente atteso l’evento “Nella mia ora di libertà”: alle ore 19.00 in Piazza Faber, all’ombra delle vele di Renzo Piano, la scrittrice Daria Bignardi presenterà e leggerà alcuni passi tratti dal suo ultimo libro, edito da Mondadori, “Ogni Prigione è un’isola”, accompagnata dalle musiche del Maestro Sandro Fresi. L’opera è un “reportage narrativo, memoir, viaggio nelle prigioni, vere e interiori: una storia di libertà, ingiustizie, isole e isolamenti” che risuona in piena sintonia con i temi fondamentali della poetica di De André, poeta degli ultimi, degli emarginati e degli esclusi.

La kermesse musicale prenderà il via nella centralissima Piazza Gallura alle ore 22.00 con il concerto di Hotel Supramonte, storica tribute band riconosciuta dalla Fondazione de André che può vantare numerose esibizioni nei più importanti teatri italiani. Gli Hotel Supramonte si distinguono nel panorama musicale per l’intensa interpretazione incentrata sulle emozioni che Fabrizio de André ha racchiuso nelle sue canzoni. Il concerto è un’occasione per viaggiare tra le parole e le note di uno dei più grandi poeti del Novecento.

