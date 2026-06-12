Frontale tra auto e moto ad Arzachena: grave un centauro

Grave incidente ad Arzachena.

Nel pomeriggio di oggi, 12 giugno, la tranquillità della Gallura è stata bruscamente interrotta da un gravissimo incidente stradale verificatosi lungo la circonvallazione di Arzachena, una delle arterie viarie molto trafficate in estate. Secondo le primissime ricostruzioni, l’impatto è stato di natura frontale e ha visto coinvolte un’automobile e una moto. La violenza dello scontro è apparsa subito evidente ai primi automobilisti di passaggio, con il motociclista che è stato sbalzato fuori dal mezzo e ha impattato nell’asfalto.

L’incidente ad Arzachena.

La macchina dei soccorsi si è attivata con estrema rapidità, data la natura critica della segnalazione ricevuta dalla centrale operativa. In pochi minuti sono giunte sul posto le ambulanze del servizio d’emergenza del 118, supportate dal personale medico che si è precipitato a soccorrere l’infortunato. Constatata la gravità dei traumi riportati dal conducente della motocicletta, che è apparso subito il soggetto più vulnerabile nella dinamica del sinistro, i medici hanno ritenuto indispensabile richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso. Il velivolo d’emergenza è decollato dalla base operativa più vicina ed è atterrato in un campo adiacente alla carreggiata, consentendo un trasferimento rapido e protetto verso il presidio ospedaliero più idoneo alla gestione dei traumi complessi.

Parallelamente alle operazioni di soccorso medico, la circonvallazione di Arzachena è stata presidiata dagli agenti della Polizia Locale, che hanno dovuto gestire una situazione logistica particolarmente complessa. I vigili urbani si sono occupati in primo luogo di isolare l’area del sinistro per garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari, procedendo successivamente a effettuare i rilievi di legge necessari a stabilire le responsabilità e l’esatta traiettoria dei due veicoli prima del tragico impatto. Le cause che hanno portato la vettura e la moto a scontrarsi frontalmente restano ancora da chiarire, e gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui una possibile distrazione, un sorpasso azzardato o un malore improvviso di uno dei conducenti.

La viabilità rallentata.

L’incidente ha comprensibilmente provocato pesanti ripercussioni sul traffico veicolare della zona, paralizzando un tratto di strada che, specialmente nel mese di giugno, registra già volumi di traffico significativi a causa dell’inizio della stagione turistica. Le forze dell’ordine hanno dovuto temporaneamente deviare il flusso delle auto su percorsi alternativi e strade secondarie per permettere non solo la rimozione dei veicoli incidentati, ma anche la successiva e accurata bonifica della carreggiata. Solo dopo diverse ore di lavoro coordinato tra forze di polizia, vigili del fuoco e personale di soccorso, la circolazione è stata progressivamente ripristinata, restituendo la normale viabilità alla circonvallazione, mentre l’intera comunità locale resta in attesa di aggiornamenti positivi sul quadro clinico del ferito.

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