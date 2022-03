L’iniziativa contro la guerra in Ucraina.

Anche lo chef stellato del ristorante Somu di Baja Sardinia, Salvatore Camedda aiuterà i bambini ucraini mettendo a disposizione il suo talento, assieme a Stefano Deidda, Italo Bassi, Francesco Stara e Claudio Sadler.

Così la cucina sarda si mette in gioco utilizzando i suoi valori di accoglienza ed inclusione sociale in una cena solidale il cui ricavato sarà donato in beneficenza per sostenere le attività di Voices of Children. L’associazione dal 2014 è impegnata a sostenere le popolazioni colpite dalla guerra con un sistema di supporto psicologico a distanza attivo 24 ore su 24 e attraverso pasti, rifugi e beni di prima necessità.

L’evento si terrà nel ristorante cagliaritano di Stefano Deidda, Dal Corsaro, che dal 20 marzo dalle 20.30, organizzerà una cena degustazione d’autore. Assieme ai cinque chef premiati dalla guida Michelin ci sarà anche l’emergente Davide Atzeni del Bib Gourmand. L’iniziativa è sostenuta dalla famiglia Pilloni della cantina Su’Entu di Sanluri.