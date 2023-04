Clochard morto ad Arzachena, due 16enni ai lavori socialmente utili

La vicenda del clochard morto ad Arzachena.

Il Tribunale dei minori ha stabilito che due giovani studenti di Arzachena svolgeranno lavori socialmente utili e saranno messi alla prova in gruppi di volontariato ed enti pubblici. I ragazzi sono accusati di aver maltrattato e filmato il senzatetto Abdullah Beqeaw, conosciuto come Filippo, il quale è stato trovato morto il 23 dicembre 2020 in un parcheggio di un supermercato nella città gallurese.

La Procura dei Minori di Sassari ha chiesto altresì l’archiviazione delle indagini riguardanti altri giovani di Arzachena, finiti nella stessa indagine. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, i minori oggetto di misura della messa alla prova dovranno svolgere attività di pubblico interesse affidate agli enti preposti. Inoltre, il ragazzo maggiorenne Alessio Oggiano ha già patteggiato la pena davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio.

