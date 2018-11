La messa in ricordo delle vittime.

Domenica 18 novembre ricorre l’anniversario della tragica alluvione del 2013 che ha segnato per sempre la storia della comunità. Per commemorare le vittime e riflettere su quanto avvenuto quel giorno, siete tutti invitati domenica nella chiesa di Santa Maria della Neve, alle 10.30, per la celebrazione della liturgia. A seguire è prevista una breve cerimonia al parco XVIII novembre di Arzachena.

