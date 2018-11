Le scuole di La Maddalena protagoniste in un progetto sull’ambiente.

Lezioni e laboratori per promuovere la cultura al rispetto ambientale. È l’iniziativa de La Maddalena che sarà rivolta alle scuole della città.

Il progetto è stato proposto dall’assessorato all’ambiente e della pubblica istruzione. “La volontà dell’amministrazione è quella di far crescere generazioni in grado di avviare un cambio culturale profondo sulla tematica del rispetto ambientale – dichiara l’assessore all’Ambiente Massimiliano Guccini – proponiamo alla scuola di inserire tematiche e problemi attuali con le quali le nuove generazioni dovranno per forza confrontarsi. Per noi è importante sensibilizzare le loro fresche menti già da ora in modo tale da prepararli da subito ad avere cura e rispetto dell’ambiente che li circonda. L’Arcipelago, e il rispetto per il suo delicato ecosistema, è il luogo ideale dove collaudare questo nuovo corso di apprendimento.”

Le lezioni e i laboratori saranno svolti, infatti, nelle classi. Ci saranno, inoltre, anche visite guidate nell’Arcipelago e la realizzazione di video, mostre e manifestazioni.

Ogni progetto verrà finanziato con 3.000 euro a carico del bilancio comunale, per una durata triennale. Le classi coinvolte sono quelle della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

“Sempre più spesso i bambini si confrontano con gli effetti del mutamento climatico attraverso i media – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Pia Zonca –sanno che con l’allerta rossa non si va a scuola ma sanno anche che è pericoloso uscire di casa. Devono sentirsi artefici del loro futuro e devono essere consapevoli che con la loro azione quotidiana possono garantirsi un futuro migliore.”

(Visited 32 times, 32 visits today)