Via al restyling della Comunità alloggio per anziani di Luogosanto

Novità per la Comunità alloggio per anziani di Luogosanto

Proseguono a pieno ritmo gli interventi di riqualificazione presso la Comunità alloggio per anziani di Luogosanto. Il progetto, volto a rinnovare profondamente la struttura, si inserisce in un piano di manutenzione straordinaria finalizzato a innalzare i livelli di accoglienza e sicurezza per gli ospiti residenti.

Il cantiere sta interessando diverse aree dell’edificio con interventi definiti essenziali per la longevità e la funzionalità del presidio.

Gli interventi

Rifacimento degli intonaci: un’operazione necessaria per garantire il decoro e l’isolamento delle pareti.

Sostituzione degli infissi: l’installazione di nuovi serramenti permetterà un sensibile miglioramento dell’efficienza energetica e del comfort termico interno.

Riqualificazione degli spazi esterni: le aree all’aperto sono oggetto di un restyling volto a renderle più fruibili e sicure, favorendo la socializzazione degli anziani in un ambiente protetto e curato.

L’opera di rinnovo non risponde solo a esigenze estetiche. Riflette la volontà di mantenere alta l’efficienza di una struttura considerata un punto di riferimento sociale imprescindibile per il territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire agli ospiti un ambiente che sia, al contempo, sicuro e confortevole, rispettando gli standard qualitativi richiesti per l’assistenza alla terza età.

Gli interventi procedono secondo il cronoprogramma stabilito, segnando un ulteriore passo avanti nella gestione del patrimonio pubblico destinato alle fasce più fragili della popolazione. La strategia adottata conferma l’importanza di investimenti mirati e costanti per preservare l’integrità e la funzionalità dei servizi di prossimità.

