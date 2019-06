La cantante Baby K in concerto Porto Cervo.

Un’estate ricca di eventi quella proposta dal Consorzio Costa Smeralda per arricchire ulteriormente, la bellissima cornice naturale di Porto Cervo, partendo in grande stile con lo spettacolo che si terrà in piazzetta il 17 agosto, il periodo più vivo della stagione, con la grande rapper italiana dai numeri da capogiro Baby K, una delle cantanti del momento apprezzatissima da giovani e giovanissimi ma che con il suo sound coinvolge diverse generazioni.

Il concerto è racchiuso nella rassegna di eventi estivi promossa dal Consorzio, Note d’Estate 2019,con concerti spettacoli teatrali e rassegne letterarie che riempiranno le giornate estive fino a settembre.

(Visited 564 times, 564 visits today)