Il concorso ad Arzachena.

E’ indetto un concorso pubblico per titoli e prova scritta per 10 posti a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di istruttore di vigilanza categoria C1, della dotazione organica del Comune di Arzachena.

La prova scritta si terrà giovedì 16 giugno 2022 alle ore 10 in modalità telematica sulla piattaforma online. Per l’ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1, i candidati debbono essere in

possesso dei seguenti requisiti:

a. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. (Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, a norma del decreto citato, sono richiesti i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; adeguata conoscenza della lingua italiana).

b. Godimento dei diritti civili e politici.

c. Età non inferiore ai 18 anni.

d. Idoneità psico-fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni senza prescrizioni limitanti, data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica;

e. Non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per giudizio), non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.

f. Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause.

g. Non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h. Aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento (per i soli candidati di sesso maschile).

i. Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore che permetta l’accesso all’Università o Titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

j. Possesso della patente di categoria B;

k. Discreta conoscenza della lingua inglese;

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. I requisiti di cui ai commi precedenti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per partecipare al bando clicca qui.