La gestione dei parcheggi nelle spiagge di Arzachena.

L’aula consiliare di piazza Antonio Segni ad Arzachena si prepara ad accogliere una nuova sessione del consiglio comunale, convocata dal presidente Mario Russu per affrontare un tema di rilevanza strategica in vista dell’estate. Al centro della discussione, infatti, ci sarà la gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio comunale, un servizio fondamentale soprattutto in prospettiva della stagione balneare 2025.

L’amministrazione sottoporrà all’attenzione dell’assemblea la proposta di affidamento del servizio attraverso la modalità dell’“in house providing”, ovvero tramite un soggetto direttamente controllato dall’ente, come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 201 del 2022. In esame, oltre alla relazione tecnica a supporto dell’operazione, anche lo schema del contratto che regolerebbe i rapporti tra il Comune e il gestore.

L’intento dichiarato è quello di ottimizzare l’organizzazione della sosta a pagamento, migliorando efficienza e controllo nelle aree più frequentate durante l’alta stagione turistica. L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di razionalizzazione dei servizi pubblici locali, con l’obiettivo di garantire qualità e sostenibilità in un contesto che, nei mesi estivi, vive un notevole incremento di presenze e flussi veicolari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui