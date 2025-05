La raccolta fondi per salvare la libreria di La Maddalena.

La Libreria dell’isola di La Maddalena, attiva dal 1985, quando era ancora una bancarella in piazza del Municipio, non vuole arrendersi. Sta provando quindi a riaprire mediante una raccolta fondi su GoFundMe che ha già ricevuto il supporto di decine di donatori.

“In un momento di grave difficoltà, ci vediamo costretti a chiudere, nel collettivo rammarico dei tanti clienti nonché amici che negli anni ci hanno seguito, inclusi coloro che vengono in vacanza in estate – affermano gli organizzatori della raccolta fondi -. Sollecitati e incoraggiati dai tanti amici, concittadini e affezionati turisti che amano l’isola abbiamo deciso di impegnarci, con il vostro aiuto, per riaprire subito la libreria e continuare ad offrire il nostro servizio. Non intendiamo privare La Maddalena di un importante punto d’incontro culturale e di confronto, gettando al vento tutta la fatica e lo sforzo in cui ci siamo impegnati con amore e dedizione per quaranta lunghi anni”.

“In questo momento di difficoltà – proseguono – pensiamo che la Paolo Sorba editore, da sempre in sinergia con la Libreria, possa e debba intervenire per garantire ancora alla nostra città la presenza di un punto vendita, ma da soli non abbiamo la capacità economica per farlo. Laddove non arrivano le istituzioni può arrivare la solidarietà e il supporto di tutti coloro che credono nell’importanza di mantenere in vita un fondamentale punto di riferimento per La Maddalena”. Finora sono stati raccolti 7mila euro a fronte di un obiettivo finale di 50mila.

