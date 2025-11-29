I contributi per l’affitto ad Arzachena.
In vista della chiusura della procedura amministrativa per l’anno 2025, il Comune di Arzachena ha reso noto l’elenco provvisorio relativo ai soggetti ammessi e a quelli esclusi dal contributo integrativo destinato al pagamento dei canoni di locazione per l’abitazione principale.
Il documento, consultabile sul portale istituzionale del Comune, offre un quadro preliminare dei richiedenti. Per motivi di tutela della privacy, i nominativi non vengono indicati e ciascuna domanda può essere identificata attraverso il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione.
L’ufficio Servizi Sociali ha reso disponibile la graduatoria per un periodo di sette giorni a partire da venerdì 28 novembre. Trascorso questo termine, qualora non vengano presentate osservazioni o ricorsi, la lista provvisoria sarà ufficializzata come definitiva, completando così l’iter burocratico per l’assegnazione del contributo