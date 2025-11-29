L’addio a Maria Antonietta Ghilo.

Grande dolore a Tempio per la morte di Maria Antonietta Ghilo, venuta a mancare ieri, 28 novembre, all’età di 51 anni, dopo una breve malattia. Nata a Sassari il 24 gennaio 1974, Maria Antonietta lascia un grande dolore tra i familiari e quanti l’hanno conosciuta per il suo carattere gentile e la sua disponibilità verso gli altri.

Il cordoglio dei parenti si esprime attraverso le parole delle sorelle Agostina e Andreina, quest’ultima insieme al marito Valentino, e del fratello Giovanni con Valentina, che insieme a tutti i familiari ricordano con affetto la sua presenza nella loro vita. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al personale del 118 e del Pronto Soccorso di Tempio, la cui dedizione e professionalità hanno rappresentato un sostegno fondamentale nei momenti più difficili.

i funerali si terranno domani, domenica 30 novembre, alle ore 9:15, con partenza dall’ospedale civile di Tempio Pausania e proseguiranno in corteo verso la chiesa di San Giuseppe, dove si terrà la cerimonia religiosa.