Arzachena porta il Natale anche nei suoi borghi

Il programma di Natale ad Arzachena e nei borghi.

Arzachena ha pubblicato il calendario di Natale con una serie di eventi, ricchi di spunti culturali, artigianali ed enogastronomici. Il cartellone natalizio si chiama “Magie di Natale” e comincia dall’8 dicembre con la cerimonia dell’accensione dell’albero. Finirà il giorno dell’Epifania con l’arrivo della Befana ad Arzachena e a Porto Cervo. Il natale arzachenese, infatti, si estenderà fino ai borghi.

La rassegna Natale nei Borghi è espressione della partecipazione delle associazioni che desiderano animare tutto il territorio comunale, portando l’atmosfera del Natale anche a Baja Sardinia, Porto Cervo, Abbiadori, Cannigione, Monticanaglia, Liscia di Vacca.

Tra gli appuntamenti c’è il Christmas Day a Cannigione il 14 dicembre, il concerto del tenore Francesco Demuro all’Ama auditorium il 16 dicembre. Per i più piccoli ci sarà anche l’apertura del villaggio e la casa di Babbo Natale in piazza Risorgimento, il 18 dicembre. L’inaugurazione del villaggio di Natale anche a Porto Cervo il 10 dicembre con mercatini, musica e degustazioni.

Spazio anche alla musica con il concerto dei Ricchi e Poveri il 27 dicembre a Porto Cervo. Momento clou, il concerto di capodanno con Achille Lauro il 31 dicembre preceduto da una serata con le band locali il 30 dicembre nel centro storico. Il programma completo è scaricabile di seguito o disponibile in formato cartaceo presso gli uffici turistici comunali in piazza Risorgimento, al Centro Malchittu e in località Cannigione in via Orecchioni.