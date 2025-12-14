Contributi per l’affitto, il Comune di Arzachena pubblica l’elenco

I beneficiari dei contributi per l’affitto ad Arzachena.

L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Arzachena ha ufficializzato l’elenco definitivo dei beneficiari e degli esclusi per il contributi sul pagamento dell’affitto casa relativo all’annualità 2025. Questa misura di sostegno è rivolta alle famiglie residenti in condizioni di disagio economico, per aiutarle a far fronte al costo dell’affitto dell’abitazione principale. L’elenco definitivo è stato reso pubblico in data 11 dicembre.

A tutela della privacy, l’elenco non riporta i nomi dei richiedenti. Le istanze sono riconoscibili esclusivamente tramite il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda. L’elenco è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Arzachena nella sezione “Avvisi” o “Novità”.

Tutti coloro che hanno presentato domanda per il contributo (il bando era attivo, con scadenza al 15 ottobre 2025) sono invitati a consultare l’elenco definitivo per verificare lo stato della propria richiesta utilizzando il proprio numero di protocollo. I soggetti inseriti nell’elenco dei beneficiari riceveranno il contributo secondo le modalità e tempistiche stabilite dall’Amministrazione.

L’elenco riporta anche le domande escluse, presumibilmente con l’indicazione della motivazione (ad esempio, mancanza di requisiti o documentazione incompleta/tardiva). I cittadini ammessi al contributo verranno informati dall’Ufficio Servizi Sociali sulle procedure e le date relative all’erogazione dei fondi. Si raccomanda agli interessati di monitorare gli avvisi del Comune o di contattare direttamente l’Ufficio per eventuali chiarimenti.

