Le modifiche alla viabilità ad Arzachena.

In occasione della World Triathlon Cup Arzachena, prevista in data 29 maggio 2021, e del Triathlon Costa Smeralda, previsto in data 30 maggio 2021, verrà effettuata una interruzione della viabilità e del trasporto pubblico in tutte le strade interessate dal percorso delle gare in programma e nelle aree limitrofe. Il divieto di transito e/o sosta sarà in vigore come segue:

Cannigione.

Dalle ore 8 di giovedì 27 maggio fino alle ore 16 di lunedì 31 maggio 2021 è interdetto il transito, con rimozione forzata dei veicoli in sosta, a tutte le categorie di veicoli comprese le categorie velocipedi e assimilati, nelle aree destinate all’allestimento delle attrezzature della manifestazione;

Parco Riva Azzurra, via Lipari e via del Molo Vecchio.

Dalle 8 di giovedì 27 maggio fino alle ore 20 di lunedì 31 maggio 2021 è interdetto il transito – con rimozione forzata dei veicoli in sosta – ad ogni categoria di veicolo ed in generale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate e non facenti parte dell’organizzazione. È consentito l’accesso per garantire il rifornimento alimentare dei locali commerciali ivi esistenti, previo assenso da parte dell’organizzazione, con esclusione delle giornate di gara;

Parcheggio pubblico adiacente al porto di Cannigione.

Dalle 8 di giovedì 27 maggio fino alle ore 16 di lunedì 31 maggio 2021 è interdetto il transito – con rimozione forzata dei veicoli in sosta – ad ogni categoria di veicolo ed in generale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate e non facenti parte dell’organizzazione.

Parco Riva Azzurra, spiaggia Cannigione, via Nazionale e lungomare A. Doria (percorso di gara)

dalle ore 7 di sabato 29 maggio fino alle ore 15.00 di domenica 30 maggio 2021

È interdetta la circolazione, la sosta, il transito e l’accesso ai pedoni e a tutte le categorie di veicoli , nel Parco Riva Azzurra, parte di Via Nazionale, Via Elba, Via Giovanni Fresi, Via Egadi, sino all’incrocio con Via Micalosu, Lungomare La conia e Via Monticorru per il “Percorso di Gara del 29.05.2021” per consentire lo svolgimento della competizione sportiva;

, nel Parco Riva Azzurra, parte di Via Nazionale, Via Elba, Via Giovanni Fresi, Via Egadi, sino all’incrocio con Via Micalosu, Lungomare La conia e Via Monticorru per il “Percorso di Gara del 29.05.2021” per consentire lo svolgimento della competizione sportiva; È interdetta la circolazione, la sosta, il transito e l’accesso ai pedoni e a tutte le categorie di veicoli, nel Parco Riva Azzurra, parte di Via Nazionale, Lungomare A. Doria e Lungomare La conia, per il “Percorso di Gara del 30.05.2021” per consentire lo svolgimento della competizione sportiva.

È interdetto l’accesso alla spiaggia di Cannigione per consentire la frazione di nuoto, secondo quanto disposto dal Servizio Demanio di Tempio Pausania con Determinazione n°1620 del 13.05.2021, le cui disposizioni emanate si intendono recepite in questa ordinanza.

Inoltre, si ricorda che in tutte le aree del percorso di gara e dell’evento è vietata la presenza del pubblico. La gara verrà trasmessa in diretta web su Rai Sport Web e sul sito della Federazione Italiana Triathlon.

I percorsi World Triathlon Cup Arzachena

La Prova Nuoto parte dalla spiaggia di Cannigione e si svolge su un singolo giro di 750 metri.

Il Percorso Ciclistico prevede la percorrenza in sequenza di 3 giri uguali da 6,45 km sulle pendenze del Monte Micalosu.

Il Percorso Podistico prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 2 volte in senso antiorario e si sviluppa interamente sul Lungomare di Cannigione.

Percorsi Triathlon Costa Smeralda – domenica 30 maggio

La Prova Nuoto parte dalla spiaggia di Cannigione e si svolge su un singolo giro di 1500 m. Il Percorso Ciclistico prevede 37 chilometri percorsi per intero sulla splendida strada provinciale 5.

Il Percorso Podistico si sviluppa interamente sul Lungomare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 4 volte per un totale di 10km.

(Visited 62 times, 62 visits today)