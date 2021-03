La situazione coronavirus ad Arzachena.

Migliora la situazione coronavirus ad Arzachena nell’ultimo aggiornamento del sindaco Roberto Ragnedda.

Attualmente sono 24 le persone positive al coronavirus da Arzachena, 13 in meno rispetto all’ultimo bollettino del 25 febbraio. Per tutti i positivi è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.

“Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare le misure a contrasto della diffusione del coronavirus e a ridurre i contatti non necessari, soprattutto nei luoghi aperti al pubblico. Le regole sull’utilizzo delle mascherine e il distanziamento tra non conviventi devono essere rispettate anche ora che la Sardegna si trova in zona bianca”, ha ricordato il primo cittadino.

