L’aggiornamento del sindaco di Arzachena.

l sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, oggi ha ricevuto comunicazione dalla Ats Sardegna – Dipartimento Prevenzione sul numero di casi di positività al coronavirus.

Scende a 55 il totale dei contagiati da coronavirus di cui 34 residenti. Per tutti i positivi è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti. Buone notizie anche per un arzachenese che era ricoverato a Cagliari è stato dimesso e avvicinato presso l’ospedale di Olbia: le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento.

Il primo cittadino rinnova l’invito agli arzachenesi e ai visitatori al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree e la massima igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione in Italia e nel mondo ed è necessario mantenere comportamenti responsabili.

