Al via i corsi per patenti CQC cofinanziati dal Comune di Arzachena

I corsi del Comune di Arzachena coinvolgono oltre 45 persone.

Dallo scorso novembre, il Comune di Arzachena ha investito circa 40 mila euro nelle politiche del lavoro per corsi formativi destinati a residenti. Oltre 45 persone, dai 35 ai 50 anni di età, hanno apprezzato l’iniziativa e presentato domanda perché in cerca di lavoro o desiderose di reinventarsi dal punto di vista professionale.

Dopo il corso sulle competenze digitali e certificazione Icdl – Patente europea del computer, oggi prendono il via le lezioni per il conseguimento patente categoria C e Dper trasporto merci e persone da 130 ore formative ciascuno. L’iniziativa è promossa dalla delegata alle Politiche del Lavoro di Arzachena, Daniela Desogus.

“L’ottimo riscontro a queste iniziative conferma l’ambizione degli arzachenesi nel migliorarsi e aprirsi a nuove opportunità professionali – spiega Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro -. Le aziende del territorio hanno difficoltà nel reperire certe figure specializzate, come gli autisti di mezzi di trasporto merci e persone. Allo stesso tempo, riscontriamo dai cittadini in età adulta il desiderio di voler riprendere a studiare per reinventarsi in campo lavorativo. Questa volta sono ben 11 gli ammessi ai corsi e, anche in questa occasione, abbiamo aumentato il budget previsto inizialmente per dare riscontro a un maggior numero di richiedenti visto l’interesse riscontrato”.

Il corso ha un costo di circa 2.400,00 euro per studente, ai partecipanti è richiesto un contributo di iscrizione di 500,00 euro, mentre il restante importo è finanziato dal Comune per un totale di 20.900,00 euro.

Inoltre, nel 2025 sono in programma, in collaborazione con l’IPSSAR Costa Smeralda, corsi di italiano per stranieri per il quale è già stata aperta la possibilità di fare domanda presso il Comune di Arzachena. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 17 gennaio 2025. Le classi saranno formate da un massimo di 40 partecipanti e avranno una durata variabile in base alle esigenze formative dei partecipanti. Tutti i dettagli sul sito www.comune.arzachena.ss.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui