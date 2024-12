A Olbia apre il primo ambulatorio decentrato in Sardegna di Chirurgia Pediatrica

L’ambulatorio di Chirurgia Pediatrica apre al Giovanni Paolo II.

In Gallura sarà aperto un ambulatorio di Chirurgia Pediatrica, a Olbia. Si tratta del primo servizio decentrato di questo tipo attivato in Sardegna e nasce dalla collaborazione tra la Struttura Complessa di Pediatria della Asl Gallura, diretta dal dottor Angelo Attene, e la Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica e Neonatale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari che è hub nel Nord Sardegna, diretta dal professore Francesco Camoglio.

LEGGI ANCHE: Abusi sui bambini, confronto fra medici organizzato dalla Asl Gallura

L’ambulatorio di Chirurgia Pediatrica sarà operativo nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le visite dovranno essere prenotate tramite il CupWeb, telefonando al Cup regionale o negli sportelli Cup territoriali. “Siamo soddisfatti per la firma di questo accordo – commenta il Direttore Sanitario della Asl Gallura, Raffaele De Fazio – perchè riusciremo a fornire un servizio alle famiglie galluresi, evitando disagi per i trasferimenti verso altre località”.

”Non appena si è aperta questa possibilità di collaborazione abbiamo mosso i passi per la stipula della convenzione, in pieno accordo con le nostre rispettive Direzioni Aziendali che hanno accolto favorevolmente questa iniziativa. Per la nostra Pediatria – sottolinea il dottor Attene – la presenza dell’ambulatorio sarà un supporto importante in termini di competenze e lo sarà anche per tutte quelle famiglie galluresi che potranno far visitare il proprio bambino nel territorio di residenza, evitando spostamenti verso gli hub di Sassari o Cagliari. Per il momento, in attesa di valutare il peso numerico del servizio, apriremo dal 10 gennaio ogni secondo venerdì del mese, il pomeriggio dalle ore 14:30. Si tratta di una giornata e una fascia oraria pensati per venire incontro ai genitori che possono liberarsi più facilmente dal lavoro e ai bambini che non frequentano le scuole. Saranno i medici della Aou di Sassari, quindi, a spostarsi verso la comunità, portando in Gallura i benefici della medicina di prossimità, nel pieno rispetto della mission aziendale”.

”La nostra struttura si concentra su un ampio spettro di patologie, da quelle dell’addome e del torace a quelle oncologiche, ginecologiche e urologiche. Per questo tipo di visite – aggiunge il professor Camoglio – è sempre opportuno che i figli vengano accompagnati da entrambi i genitori e l’individuazione del pomeriggio del venerdì è certamente un aiuto in questo senso. L’ambulatorio si occuperà di Chirurgia pediatrica e Urologia pediatrica, un’indicazione utile per i Pediatri di Libera Scelta che dovranno produrre le impegnative per le visite. La presenza in questo territorio ci consentirà di intercettare più facilmente quelle patologie i cui rischi si riducono se valutate precocemente. Concorreremo, inoltre, ad abbattere le liste d’attesa, perché ci sarà la presa in carico da parte dello specialista”.

L’ambulatorio è stato già allestito al primo piano, in prossimità della sala d’attesa della Pediatria e del reparto stesso. Le agende per le prenotazioni sono state aperte ed è possibile contattare sin da subito il Cup.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui