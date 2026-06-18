La Costa Smeralda è smart city: arriva il WiFi gratis e veloce

La Costa Smeralda investe sul Wifi veloce.

Con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi e accompagnare il territorio consortile verso una nuova fase di crescita, il Consorzio Costa Smeralda ha completato un importante progetto infrastrutturale volto a favorire la transizione digitale della destinazione. Si tratta di un investimento strategico del Consorzio, coerentemente con il piano strategico, per lo sviluppo di rete, infrastruttura e servizi digitali sul territorio.

L’importante intervento.

L’intervento si inserisce in una strategia che coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione territoriale, ed è parte di un più ampio percorso di modernizzazione volto a favorire l’evoluzione della Costa Smeralda in un modello di Smart city di riferimento, capace di coniugare eccellenza turistica e progresso tecnologico.

Il progetto finanziato dal Consorzio e realizzato dal partner tecnico SIPORTAL, ha previsto la progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi di connettività in fibra ottica ad alte prestazioni sull’intero territorio consortile. Tale dorsale infrastrutturale ha consentito l’abilitazione di una rete di accesso Internet capillare, veloce e scalabile. Ogni punto di connessione in Costa Smeralda è stato dotato di Access point WiFi Huawei di ultima generazione, garantendo un servizio di WiFi pubblico gratuito per un’esperienza digitale continua e affidabile in ogni periodo dell’anno.

Il percorso di implementazione è stato avviato con un test nel dicembre 2025, in occasione dei mercatini di Natale, con l’attivazione del servizio lungo la passeggiata di Porto Cervo e nelle principali aree di aggregazione. A seguito del completamento dell’infrastruttura, il servizio è ora pienamente operativo e rappresenta uno dei pilastri del percorso di trasformazione digitale del territorio.

Le dichiarazioni.

“Questo progetto si inserisce in un percorso di evoluzione coerente con la visione del piano strategico del Consorzio – dichiara Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda -. Investiamo in infrastrutture digitali per rendere la Costa Smeralda una destinazione sempre più accessibile, innovativa e sostenibile, capace di offrire servizi di qualità ai nostri consorziati e a chi la sceglie come meta d’eccellenza. Il nostro obiettivo è anche favorire una fruizione estesa del territorio, sostenendo la destagionalizzazione e migliorando la vivibilità durante tutto l’anno”.

La nuova architettura digitale costituisce un asset abilitante per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. Consente, infatti, al Consorzio di attivare funzionalità digitali avanzate dedicate ai consorziati e di sviluppare soluzioni per partner commerciali, operatori turistici, organizzatori di eventi e realtà imprenditoriali del territorio, generando nuove opportunità di crescita e collaborazione. La rete rappresenta, inoltre, uno strumento strategico a servizio della stagione turistica, delle manifestazioni culturali, sportive e collettive, contribuendo in maniera sostanziale alla qualità, accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici, nel segno di una visione evolutiva e sostenibile.

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