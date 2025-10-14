Raccolta dei rifiuti, anche ad Arzachena se ne occuperà la De Vizia

Ad Arzachena Ciclat/Sceas Scarl lascia il posto alla De Vizia

Cambia la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Arzachena, ora tocca alla De Vizia. A partire da mercoledì 15 ottobre, la società prenderà il posto della precedente gestione, in capo alla Ciclat/Ssceas Scarl.

La transizione, per il momento, non comporterà alcuna variazione per i cittadini. L’Amministrazione comunale ha voluto rassicurare che la raccolta differenziata proseguirà in maniera assolutamente invariata, mantenendo le stesse modalità, giorni e orari attualmente in vigore sul territorio.

Novità future

Il cambiamento di gestione prelude, tuttavia, a future evoluzioni del servizio. Nei prossimi mesi, infatti, la nuova società introdurrà novità e miglioramenti volti a ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti sul territorio.

Il Comune si è impegnato a garantire la massima trasparenza, comunicando queste modifiche con largo anticipo attraverso tutti i suoi canali ufficiali: il sito web istituzionale, le piattaforme social e gli avvisi pubblici.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla ditta uscente, Ciclat/SCEAS Scarl, per il lavoro svolto in questi anni, e ha contestualmente formulato un augurio di buon lavoro alla subentrante De Vizia Transfer S.p.A. per l’importante servizio che si appresta a gestire.

