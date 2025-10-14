Addio a Massimiliano Alvisa.

Dolore ad Arzachena per la scomparsa di Massimiliano Alvisa. L’uomo, molto conosciuto a Cannigione, ma anche nella vicina Olbia, è volato via all’età di soli 48 anni, il giorno del suo compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente la cittadina gallurese.

Alvisa era voluto molto bene in città e lo dimostrano i tanti messaggi di affetto che ha ricevuto dai suoi amici e conoscenti. È stato drammatico per tanti apprendere che il 48enne è scomparso il giorno del suo compleanno. Qualcuno gli aveva fatto gli auguri sui social, ma sono stati informati dagli amici: “Massimiliano non c’è più”, apprendendo così la dolorosa notizia. I funerali di Alvisa si terranno domani, 15 ottobre, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Cannigione.

