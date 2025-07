Deodato Arte incanta Porto Cervo tra pop art e musica

La Deodato Arte incanta Porto Cervo.

Per l’estate 2025 la Sardegna si conferma palcoscenico d’eccezione per il dialogo tra arte contemporanea e paesaggio, grazie al ritorno di Deodato Arte che rinnova la sua presenza sull’isola con due prestigiosi spazi espositivi e un’offerta culturale di alto profilo. L’obiettivo è quello di intrecciare creatività e sensibilità ambientale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che celebra la bellezza della natura e il linguaggio visivo della Pop e Street Art.

A Porto Cervo, Deodato Arte apre per il settimo anno consecutivo la sua galleria nel cuore del Waterfront Costa Smeralda, spazio a cielo aperto nel Porto Vecchio che accoglie alcune delle firme più importanti dell’arte e del design internazionale. Qui, l’iniziativa ideata da Smeralda Holding e firmata dall’architetto Gio Pagani ospita una selezione di opere originali di maestri come Mr. Brainwash, Romero Britto, Takashi Murakami, Banksy, Mr. Savethewall, Jeff Koons, Andy Warhol e TvBoy. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del pubblico sarà il progetto “Pop Art Loves Pop Music”, un percorso emozionale in cui opere iconiche si intrecciano con i testi della musica pop, creando un connubio inedito tra arte visiva e sonorità contemporanee. A interpretare questo dialogo creativo, tra gli altri, gli artisti Mr. Brainwash, Daniele Fortuna e Arnaud Nazare-Aga.

Tra le novità più significative della stagione, anche “Art for Blue”, asta benefica voluta da Smeralda Holding e Deodato Arte in collaborazione con One Ocean Foundation. L’iniziativa punta a sostenere il progetto “Blue Forest” per la riforestazione marina nella baia di Cala di Volpe. Protagonista dell’asta sarà “Panther – Black” di Richard Orlinski, una scultura in resina che racchiude energia, eleganza e spirito contemporaneo. L’opera, visibile per tutta l’estate all’interno di una teca espositiva sul Waterfront, sarà acquistabile sulla piattaforma Charity Stars. Il ricavato – l’80% del totale – sarà devoluto alla tutela della Posidonia oceanica, pianta fondamentale per gli equilibri degli ecosistemi marini e per la lotta al cambiamento climatico.

Anche il Sud dell’isola accoglie il ritorno di Deodato Arte, che riapre le porte dello spazio espositivo nel suggestivo Laguna Beach Resort di Chia. All’interno della galleria, immersa in un paesaggio naturale mozzafiato, il pubblico potrà ammirare una collezione esclusiva di capolavori moderni e contemporanei. Tra questi spicca “Faun’s Dance” di Pablo Picasso, una litografia firmata in originale, affiancata dalle visioni oniriche di Takashi Murakami e dalla potenza espressiva delle fotografie di David LaChapelle.

Attraverso queste iniziative, Deodato Arte rinnova il suo legame con la Sardegna, proponendo una visione dell’arte che supera i confini della galleria per diventare esperienza, cultura e gesto di responsabilità verso l’ambiente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui