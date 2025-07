Brutto incidente a Santa Teresa Gallura, c’è un ferito

L’incidente a Santa Teresa Gallura.

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, nelle campagne di Santa Teresa Gallura, in località Saltara. A seguito di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata, un’auto si è ribaltata lungo la strada. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

A intervenire prontamente sul luogo sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell’area circostante, per evitare ulteriori pericoli. L’unica persona a bordo dell’auto ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata al Pronto soccorso dal personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Teresa Gallura, che si sono occupati dei rilievi del caso e della gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.

