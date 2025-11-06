Arzachena, con la nuova società riapre l’ecocentro di Cannigione

Ecco gli orari dell’ecocentro di Cannigione

Ottime notizie per i cittadini di Arzachena e, in particolare, della frazione di Cannigione: l’ecocentro di via Livorno ha riaperto i battenti. Si possono di nuovo conferire i materiali riciclabili e rifiuti ingombranti.

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’avviso “AVVISO AMBIENTE”, ha comunicato la riattivazione del servizio, fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti e per mantenere alto il decoro urbano e ambientale del territorio.

La riapertura è accompagnata da orari che mirano a coprire gran parte della giornata lavorativa e il sabato mattina, offrendo maggiore flessibilità all’utenza per lo smaltimento corretto.

L’ecocentro osserverà i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì:

Mattina: dalle 8:00 alle 12:00

Pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00

Sabato:

Orario continuato: dalle 7:00 alle 13:00

I cittadini potranno recarsi presso la struttura per conferire materiali riciclabili speciali e rifiuti ingombranti, contribuendo attivamente alla raccolta differenziata.

Per eventuali dubbi sulle modalità di conferimento, sulle tipologie di rifiuti accettati o per qualsiasi altra informazione relativa al servizio, è possibile contattare la società gestore, De Vizia Transfer Spa.

Numero Verde: 800 194 925

Email: infoarzachena@devizia.com

L’Amministrazione invita tutti i residenti a usufruire del servizio con responsabilità, sottolineando l’importanza dell’ecocentro come strumento chiave per la tutela dell’ambiente.

