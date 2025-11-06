Olbia ospita l’incontro su innovazione e robotica in Sardegna

L’incontro sull’innovazione e la robotica a Olbia.

Domani, venerdì 7 novembre, Olbia sarà protagonista di un importante appuntamento sulla tecnologia e la robotica in Sardegna. L’Università di Sassari, in collaborazione con Artes 4.0, organizza nella sede di UniOlbia un incontro dal titolo “L’innovazione per lo sviluppo territoriale”, dedicato agli hub sperimentali dei cluster della nautica, del turismo e della sanità, settori considerati strategici per lo sviluppo della Gallura e dell’intera regione. L’iniziativa è promossa con il Consorzio UniOlbia e supportata dall’assessorato regionale alla Programmazione, dal Comune di Olbia e dal Cipnes Gallura.

Durante l’incontro, previsto dalle 10 nell’aula magna di UniOlbia, sono previsti i saluti istituzionali di Giuseppe Meloni, Settimo Nizzi, Gavino Mariotti e Stefano Visconti. Saranno inoltre presenti Antonio Frisoli, presidente di Artes 4.0, e Paolo Dario, direttore scientifico del centro, considerati tra i massimi esperti internazionali di robotica e innovazione.

L’evento rappresenta un’occasione per illustrare come le tecnologie digitali e le soluzioni robotiche possano favorire la crescita economica e l’innovazione nelle imprese locali. Artes 4.0, uno dei principali competence center nazionali per la transizione tecnologica, presenterà progetti concreti già avviati nel territorio, evidenziando l’impatto della ricerca e della tecnologia su settori chiave come la nautica, il turismo e la sanità. L’iniziativa sottolinea l’impegno di Olbia come centro di eccellenza per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico in Sardegna.

