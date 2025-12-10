Ennesimo guasto alla rete dell’acqua ad Arzachena

Il guasto all’acqua ad Arzachena.

Ad Arzachena, nella località Pantogia, si sta svolgendo un intervento urgente per la riparazione di una condotta idrica, che ha reso necessario interrompere temporaneamente il flusso dell’acqua. La società Abbanoa ha reso noto che il ripristino della normale erogazione è previsto per le 16 di oggi, mercoledì 10 dicembre, salvo eventuali imprevisti che potrebbero prolungare i lavori.

La società invita i cittadini a consultare il proprio sito web per informazioni aggiornate sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio, mentre per la segnalazione di guasti è disponibile il numero verde 800/022040. L’intervento si inserisce nella normale attività di manutenzione e gestione della rete idrica locale, finalizzata a garantire sicurezza e continuità del servizio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui