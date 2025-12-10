Per due giorni la Sardegna ospiterà la Fiamma olimpica

Sabato 13 dicembre 2025 la Fiamma olimpica arriverà a Olbia da Livorno e per due giorni attraverserà la Sardegna. Dopo la partenza da Olimpia la Fiamma sta facendo il lungo viaggio che la porterà il 6 febbraio allo stadio San Siro per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina.

Olbia sarà la prima tappa della Fiamma in Sardegna. Da qui comincerà la marcia dei tedofori che attraverserà l’Isola. La seconda tappa sarà Sassari, poi raggiungerà Porto Torres, Stintino e Alghero per chiudere a Nuoro la prima delle due giornate.

Domenica 14 sarà il turno di Oristano, poi la Fiamma passerà a Barumini, Quartu, Iglesias e Cagliari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui