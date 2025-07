Estate a Baja Sardinia, sistemati lungomare e parcheggi

I lavori nell’estate di Baja Sardinia.

È stata completata nelle scorse settimane la prima fase di interventi di manutenzione e messa in sicurezza nel borgo costiero di Baja Sardinia, in vista della stagione estiva. Le operazioni hanno interessato in particolare la passerella in legno lungo il lungomare, ripristinata per garantire maggiore fruibilità e sicurezza a residenti e turisti, e l’area parcheggi adiacente a piazza Dei Pini, resa nuovamente accessibile e funzionale.

Si tratta di un primo passo all’interno di un programma più ampio di riqualificazione urbana che, con l’arrivo dell’autunno, proseguirà con i lavori previsti in via Cala Battistoni. In questa zona, dopo aver rimosso la vecchia pavimentazione, gli uffici comunali stanno predisponendo un intervento strutturato per il rifacimento completo degli spazi di sosta. Il progetto prevede l’inserimento di nuove aree verdi e la realizzazione di passerelle pedonali, con l’obiettivo di migliorare l’estetica complessiva e la vivibilità dell’area.

Le iniziative, coordinate dall’assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni guidato da Massimo Azzena, puntano a restituire alla cittadina un contesto urbano più curato, efficiente e in sintonia con le esigenze stagionali di una località a forte vocazione turistica. Intanto, attraverso canali informativi ufficiali, il Comune ha diffuso aggiornamenti visivi sui lavori eseguiti e una prima simulazione grafica dell’intervento futuro.

